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Yiğit Kirazcı yıllar önce o klipte rol almış!

Kendisi gibi oyuncu olan Pınar Deniz ile aşk yaşayan oyuncu Yiğit Kirazcı'nın, Gökçe'nin seslendirdiği 2009 yılında yayınlanan 'Anladım ki' adlı şarkının klibinde rol aldığı ortaya çıktı

03.12.2021 - 18:09 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 38 yaşındaki Yiğit Kirazcı, oyunculuk kariyerine başlamadan önce 12 yıl önce rol aldığı kliple gündeme geldi. Kirazcı'nın Gökçe'nin 'Anladım ki' adlı çalışmada boy gösterdiği ortaya çıktı.

  • Ünlü oyuncunun performansını sergilediği o görüntüler, sosyal medyada yeniden paylaşıldı.

  • Öte yandan Yiğit Kirazcı'nın bir süredir aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Pınar Deniz de ünlü olmadan yıllar önce Murat Dalkılıç'ın 'Yani' adlı şarkısında rol almıştı.

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