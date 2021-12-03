Dizi görüşmesi için ajansa gittiğinde birden elektrikler kesilmiş. Ajans görvelisi Kaya'ya "Elektrik belki beş dakika sonra belki beş saat sonra gelir. İsterseniz siz başka bir gün gelin." dedi.

Ama Kaya bekleme kararı aldı. Kısa süre sonra elektrikler geldi. Kaya, yetkililerle görüştü ve 'Genco' dizisindeki rolü aldı. Kaya, daha sonra bir röportajında o günü "Belki başka bir gün gitseydim 'Genco'ya başlamayacaktım." diye anlattı.