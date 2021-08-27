Yiğit Kaya'dan 'Trip'

HABERTURK.COM

Yiğit Kaya, 2017 yılında yazdığı ve bugüne kadar demlenmesini beklediği "Trip" için, "Ruhunu ve salaşlığını sokak kültüründen alan bir şarkı bu. Hayatın kendisi gibi aynı zamanda; ironik sözleriyle neşeli ve hüzünlü temalar bir arada." dedi. Bugün tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşan "Trip"in Kadir Yücel yönetmenliğinde çekilen klibi de saat 14.00'te yayında olacak.