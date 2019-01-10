TCDD Taşımacılık AŞ'den alınan bilgiye göre, Türkiye'de 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla yüksek hızlı tren işletmeciliğine geçilirken, 2011'de Ankara-Konya, 2013'te Eskişehir-Konya, 2014'te Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Konya-İstanbul seferleri başladı.

Böylece, birçok kente günübirlik seyahat mümkün hale gelirken, Ankara ve İstanbul'dan Kütahya, Tavşanlı, Afyonkarahisar, Denizli, Karaman, Antalya ve Alanya'ya YHT ve otobüs ya da konvansiyonel tren bağlantılı kombine taşımacılık imkanı sağlandı.

Ankara-Eskişehir hattında geçen yıl 1,4 milyon, Ankara-Konya hattında 2,2 milyon, Ankara-İstanbul (Pendik) hattında 3,2 milyon, Konya-İstanbul (Pendik) hattında ise 1,2 milyon olmak üzere 8 milyon yolcu YHT ile seyahati tercih etti.

Ankara-Eskişehir hattında 16,6 milyon, Ankara-Konya hattında 13,3 milyon, Ankara-İstanbul (Pendik) hattında 11,4 milyon, Konya-İstanbul (Pendik) hattında da 3,5 milyon olmak üzere geçen yılın sonu itibarıyla 44,8 milyon kişi yolculuk yaptı.

Bugüne kadar bin 213 kilometre YHT hattı işletmeye alındı. Bin 870 kilometre YHT ve bin 290 kilometre hızlı demir yolu hattının inşası sürüyor. Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas arasında YHT hattı yapım çalışmaları da devam ediyor.



