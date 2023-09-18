YHT biletlerine zam geldi
Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatında yüzde 33 ila yüzde 65 arasında zam yapıldı
Yüksek hızlı tren (YHT) biletlerine 2023'ün üçüncü zammı geldi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) belirlediği yeni tarifeye göre İstanbul-Ankara bileti yüzde 33 zamla 430 liraya, Ankara-Konya bileti ise yüzde 37 zamla 200 liraya yükseldi.
Ankara-Eskişehir biletine ise yüzde 65, Ankara-Sivas biletine yüzde 50, İzmit-Konya biletine ise yüzde 58 zam yapıldı.
YHT biletlerine daha önce sene başında yüzde 15, temmuz ayında ise yüzde 30'luk zam yapılmıştı.