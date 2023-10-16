Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Yetkisiz kişilerle birlikte ameliyatlar girdiği iddia edilen doktora, görevden uzaklaştırma

        Yetkisiz kişilerle birlikte ameliyatlar girdiği iddia edilen doktora, görevden uzaklaştırma

        Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, Bozüyük Devlet Hastanesinde yetkisiz kişiler tarafından ameliyat yapıldığı ile ilgili çıkan haberlerle ilgili açıklama yayınladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:55 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yetkisiz kişilerle ameliyata girdiği iddia edilen doktorla ilgili gelişme
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, "Bazı basın ve sosyal medya mecralarında yayınlanan 'Bozüyük Devlet Hastanesi beyin cerrahi ameliyatlarında yetkisiz kişiler tarafından ameliyatlara girildiği' yönündeki iddialara ilişkin; Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığınca daha önce detaylı inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.

        Açıklamada, "Soruşturma kapsamında Bozüyük Devlet Hastanesi'ndeki sorumlu Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137 ve 138’nci maddeleri uyarınca 04/10/2023 tarihinden itibaren görevden uzaklaştırılmış olup, Bakanlığımız Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından da Cumhuriyet Savcılığı'na soruşturma izni verilmesi yönünde karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

        Ameliyathanedeki akılalmaz iddiaya soruşturma
        Ameliyathanedeki akılalmaz iddiaya soruşturma
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        Türkiye-Rusya stratejik ortaklığa doğru ilerliyor
        Türkiye-Rusya stratejik ortaklığa doğru ilerliyor
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Gazze nasıl karanlığa ve susuzluğa mahkum bırakıldı?
        Gazze nasıl karanlığa ve susuzluğa mahkum bırakıldı?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        "Bu yaza damga vuracağız"
        "Bu yaza damga vuracağız"
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        Habertürk Anasayfa