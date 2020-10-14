Emlakçılık faaliyetlerine yeni düzen

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliğe göre, taşınmaz ticareti, yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işletmeler tarafından yapılabilecek.
Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğünü tarafından, Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilecek, yenilenecek ve iptal edilecek. Yetki belgesi, her bir işletme ve sözleşmeli işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek. Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilen iş yeri ikamet amacıyla kullanılamayacak ve bu iş yerinde başka bir ticari faaliyette bulunulamayacak.
İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için diğer şartların yanı sıra, sorumlu emlak danışmanlarının 18 yaşını doldurmuş olması, en az lise mezunu olması ve sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin seviye 5, emlak danışmanlarının ise seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması şartları aranacak.
İnternet ortamında taşınmaz ticaretine yönelik ilan veren işletme ve sözleşmeli işletmeler, yönetmelikle belirtilen ilke ve kurallara uymakla ve ilanlarında üçüncü kişileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer vermemekle yükümlü olacaklar.
İnternet ortamında taşınmaz ticaretine yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler; aynı taşınmaza yönelik birden fazla işletme veya sözleşmeli işletme tarafından ilan verilmesi durumunda, o taşınmaza ilişkin yetkilendirme sözleşmesine taraf olan işletme veya sözleşmeli işletmenin talebi halinde yetkisiz verilen ilanları yayımdan derhal kaldıracaklar.
Alım satıma aracılık hizmetine ilişkin hizmet bedeli oranı, satış bedelinin katma değer vergisi hariç %4'ünden, kiralamalarda ise kira bedelinin bir aylık tutarından fazla olamayacak.
BAKAN PEKCAN: BELGESİ OLMAYAN İŞLETMELER İLAN SİTELERİNE ÜYE OLAMAYACAK
Ticaret Bakanı Pekcan, taşınmaz ticareti düzenlemesi ile ilgili, "Yetki belgesi almadan emlakçılık yapılamayacak, belgesi olmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak." ifadelerini kullandı.
Pekcan, emlakçılık düzenlemesiyle hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, kayıt dışılığın önlenmesini amaçladıklarını kaydetti.
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