20'lik diş, en son çıkan yetişkin dişleridir. 20 yaş dişleriyle ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

20'LİK DİŞ NEDİR?

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Diş gelişimi, bebeklikte 6 ay ile 3 yaş arasında tamamlanan altta 10, üstte 10 olmak üzere toplamda 20 adet olan süt dişleri ile başlamaktadır. 9-10 yaşlarından itibaren ise süt dişleri yavaş yavaş dökülmektedir. Dökülen bu dişler ise yerini yetişkin dişlerine bırakır. Toplamda 32 tane olması gereken yetişkin dişlerinin 28 tanesi çocukluk ya da erken ergenlik döneminde tamamlanmış olur. Kalan 4 adet diş ise alt ve üst çenede en arka kısımda yer alan 20’lik dişlerdir.

Bu dişler 20 yaş civarında çıkmaktadır. Fakat genellikle sağlıklı bir şekilde çıkamazlar. Gömülü ya da yarı gömülü olarak kalabileceği gibi yetersiz alan nedeniyle de diş eti altında kalabilirler.

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20'LİK DİŞ KAÇ YAŞINDA ÇIKMAYA BAŞLAR?

Yirmi yaş dişleri 20 yaşında çıkmak zorunda değildir. Genellikle 17 - 25 yaş aralığında çıkma eğilimdedirler. 20 yaş dişlerinin çıkmaması bu dişlerin olmadığı anlamına gelmemektedir. Çoğu zaman gömülü kalmaları nedeniyle kişide ağrıya neden olmadığı durumlarda yirmilik dişler fark edilmezler.

YİRMİ YAŞ DİŞLERİNİN ÇIKMA BELİRTİLERİ NEDİR?

Diş etlerinde yeterli alan bulan ve olması gerektiği gibi çıkan 20’lik diş herhangi bir rahatsızlık belirtisine yol açmaz. Yirmilik dişlerin çıkışı ya da gömülü kalması durumunda sıklıkla ortaya çıkan belirtiler aşağıdaki gibidir:

- Diş ve diş etlerinde ağrı oluşması,

- Diş eti hassasiyeti,

- Çeneye ve kulağa vuran ağrıların varlığı,

- Lenf bezlerinde şişliklerin oluşması,

- Baş ağrısı,

- Ağızda kötü koku oluşması,

- Çiğneme sırasında ağrı hissetme

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20 YAŞ DİŞLERİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLEN SORULAR

1. 20 YAŞ DİŞLERİ NE GİBİ SORUNLAR YAŞATIR?

Eğer çene darlığı gibi bir durum yaşıyorsanız ve ağız sağlığınıza yeterli ilgiyi gösteremiyorsanız dişlerinizde iltihaplanmaların meydana gelmesi kaçınılmaz olabilir. Bunu takiben diş etrafındaki dokularda da meydana gelecektir. 20 yaş dişleri yemek fazlalıklarının en çok toplandığı yer olduğu için yeterli bakım yapılmadığında çürümeler oluşabilir. Bu çürümeler kokuya da neden olmaktadırlar.

2. 20 YAŞ DİŞLERİNİN ÇEKİLMESİ ZORUNLU MUDUR?

20’lik yaş dişlerinde çekilmeler zorunlu değildir. Fakat kullanılabilir olduğu sürece. 20 yaş dişleri de diğer dişler ve organlar gibi korunmalıdır. 20 yaş dişleri, henüz çıkamamış ve diğer dişlere baskı yapıyorsa dişlerin çürümesine, sıkıştırma yapması nedeni ile de çarpıklığa neden olabilir.

REKLAM 3. 20 YAŞ DİŞLERİ NEDEN GEÇ ÇIKAR? 20 yaş dişleri 18-20 yaş aralığında çıkabildiği gibi geçte çıkabiliyor. Dişlerimizin hepsi aynı anda çıkmadığı gibi 20 yaş dişleri de hemen çıkmayabiliyor. Dişlerimiz de ilk olarak süt dişleri çıkar. Onların dökülmeleri olduktan sonra ön dişler ve ardından köpek dişleri çıkar, bu dişleri takiben azı dişleri çıkar. 20 yaş dişleri ise bu sırayı geriden takip eder. Dişlerin çıkma işlemleri sürerken çene de gelişim göstermeye devam eder. Gelişimde 20 yaş dişlere yer açıldığında dişler çıkar. 4. 20'LİK DİŞLERİMİN ÇIKTIĞINI NASIL ANLARIM? Ağzımızda çene bölgesinin her iki tarafında olan 3 azı dişi vardır. En son azı dişi ise 20’lik yaş dişidir. 20 yaş dişinden ağızda 4 adet bulunur. Çenenizin arka kısmında ağrı ve çene açmada zorluk yaşıyorsanız, mutlaka bir diş hekimine görünmeniz gerekir. Diş hekiminiz görüntüleme işlemleri ile birlikte dişin nasıl çıktığını, dişin büyük mü küçük mü olduğunu ve çenenizde herhangi bir darlık var mı yok mu, bunları saptayacaktır. Tanı işleminden sonra size göre bir tedavi planı oluşturacaktır. 5. 20'LİK DİŞLERİN ÇEKİMİNDEN SONRA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? 20’lik yaş dişlerinin çekimi çoğunlukla cerrahi işlemler ile alınır. Dişler lokal anestezi ile alınır. 20 yaş dişleri çekildikten sonra, ağıza konulan tamponun yarım saat kadar tutulması gerekir. Tükürme işlemini olabildiğince az yapmalısınız. İşlem yapıldıktan sonra uyuşukluk geçtikten 2 saat sonra besin tüketmemeniz gerekir. İyileşene kadar daha yumuşak gıdalar almanız gerekir. Gıdaları alırken diğer taraftaki dişleriniz ile çiğneme yaparsanız iyileşme sürecini hızlandıracaktır. Şişlik oluşabilir, bu durumu önlemek için buz tedavisi uygulayabilirsiniz. Hekiminize kontrollerinizi aksatmayınız. Dişler bu nedenlerden çürüyor olabilir Eskiden diş macunu yerine ne kullanılırdı?