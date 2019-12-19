Tuz tüketimi 10 grama kadar düştü

19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Erk, bölgede yaygın tüketilen turşuda kullanılan fazla tuzun kılcal damarları tahrip ettiğini, bunun da böbrek hastalıklarına sebebiyet verdiğini söyledi.
Turşu yapımında mümkün olduğunca az tuz kullanılması gerektiğini belirten Erk, bunun da kaya tuzu olmasını önerdi.
Türkiye genelinde diyalize giren hasta sayısının yaklaşık 62 bin olduğunu bildiren Erk, 22 bin civarında kişinin böbrek nakli için sırada beklediğini belirtti.
AA'nın haberine göre; Geçen yıl sonu itibarıyla 3 bin 850 böbrek nakli yapıldığını anlatan Erk, "Bunun yüzde 22'si beyin ölümü sonrası kadavradan, yüzde 78'i ise akrabalardan bağışla yapıldı. Ülke olarak kadavradan nakli artırmamız lazım. Kadavradan bağış oranını yüzde 40'lara çıkarmamız lazım. Bu konuda din adamlarına da iş düşüyor." dedi.
HER YIL YÜZDE 8 ARTIYOR
Erk, ülkede hastalık aşamasında yaklaşık 3 milyon obez vatandaşın olduğuna değinerek, "Ne yazık ki bunun 1,8 milyonu 18 yaş altı çocuklar. Ama daha vahimi, her yıl yüzde 8 artış var. Bunun nedenlerinin başında ise çok fazla unlu mamul ve şekerli ürün tüketmemiz geliyor. Toplum olarak böyle tüketimlerden acil olarak vazgeçmeliyiz." diye konuştu.
Ülkede kişi başı tüketilen tuz oranı hakkında bilgi veren Erk, şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 9-10 yıl önce ülkede kişi başı tüketilen tuz oranı yetişkinlerde 18 gramken, şu anda büyük başarı elde edilerek 10 grama kadar düşürüldü. Dünya Sağlık Örgütünün kriterlerine göre 6 grama düşmesi lazım. Vatandaşlara önerimiz, meyve ve sebze tüketimine daha ağırlık vermeleri. Halkımız özellikle dondurulmuş, işlenmiş, paketlenmiş ve endüstrileştirilmiş gıdalardan uzak dursun. Doğal beslenirsek daha sağlıklı oluruz."
Erk, şeker tüketimi noktasında da benzer tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.
" HEDEFİMİZ BÜTÜN TÜRKİYE'Yİ TARAMAK "
Timur Erk, Türk Böbrek Vakfının okullarda öğrenci ve öğretmenlere "obezite" ve "sağlıklı beslenme" konularında eğitim verdiğini de belirtti.
Şimdiye kadar 22 ilde il milli eğitim müdürlükleriyle imzaladıkları protokol çerçevesinde okullarda eğitimler düzenlediklerini bildiren Erk, şunları kaydetti: "Ordu 23'üncü il. Bu noktada hedefimiz bütün Türkiye'yi taramak. Birkaç sene içinde bu projemizi bitirmek istiyoruz. Gittiğimiz illerde yaptığımız çalışmalarla 7-12 yaş grubu çocuklara ve öğretmenlerine obezitenin zararlarından bahsederek, onları tuz ve benzeri zararlı maddelerden korumak amacıyla birtakım eğitimler veriyoruz. Şu anda 1 milyon öğrenciye ulaşmış durumdayız. Hedef obez 1,8 milyona bir an önce ulaşmak."
Öğrencilerin kendisine "Böbrek Dede" diye hitap ettiğini anlatan Erk, okullarda "Böbreklerimiz ve Biz", "Böbrek Dede ile Sağlıklı Beslen, Formda Kal, Eğlenceli Yaşa", "Şeker ve Tuz; Azı Karar Çocuğu Zarar" adlı kitapçıklarla eğitim çalışması yürüttüklerini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!