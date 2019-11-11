Olayın ardından Adli Tıp Kurumuna getirilen Cüneyt (48),Oya (54),Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Alkan'a teslim edildi.

AA'nın haberine göre Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, cenazeleri bugün ikindi namazının ardından defnetmeye çalışacaklarını söyledi.

Bir gazetecinin, "Vasiyetlerini yerine getirmiş olacaksınız." ifadesi üzerine Alkan, şöyle konuştu:

"Üzüleyim mi, sevineyim mi bilmiyorum, bir haftadır yemek bile yemedim. Sizlerin sayesinde buradan kardeşlerine de çok teşekkür ediyorum, onların sayesinde aldım bu cenazeleri, yoksa mümkün değil alamazdım, kimsesizler mezarlığına gidecekti. Arkadaşları da gelecek inşallah hep beraber cenazeyi kaldıracağız."

4 kardeş için son görevini yapacağını dile getiren Alkan, "En azından üzerimden bir yük kalktı. Bir de vasiyette bulunduğu için onun da ayrı bir üzüntüsü vardı." dedi.

Kardeşlerin cenazeleri, ikindi vakti Fındıkzade'deki Albayraklar Camisi'nde cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığına defnedildi.