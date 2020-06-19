Yetim ve mülteci çocukları mutlu etmek için örgü oyuncak yapıyorlar - HATAY

AA

Suriyeli yetim anneleri tarafından geçen yıl hayata geçirilen proje çerçevesinde yapılan at, fil, kedi, bebek figürlü 11 bin çeşit el işi örgü oyuncak, bağışta bulunan hayırseverler adına Türkiye'deki yetim çocuklar ile Suriye'nin içindeki kamplarda yaşamak zorunda olan ve kendi ülkelerinde mülteci durumuna düşmüş çocuklara gönderiliyor.Reyhanlı Eğitim Köyü'nde kurulan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izole edilen oyuncak atölyesinde, 20 Suriyeli yetim annesi üretimde görev alıyor.Anneler oyuncak yaparak aile bütçelerine de gelir katkı sağlıyor.Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü Gelişim Koordinatörü Mehmet Güncüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli yetim annelerinin yaptığı el işi örgü oyuncakların hem çocukların yüzünü güldürdüğünü hem de aile bütçelerine katkı sağladığını söyledi.Atölyede haftanın 5 günü oyuncak üretiminin yapıldığını belirten Güncüm, amaçlarının, çocukların yüzlerinde tebessüm bırakmak olduğunu ve bugüne kadar bağışçılar tarafından satın alınan 11 bin oyuncağın Türkiye'deki yetim çocuklar ile Suriye'deki mülteci kamplarındaki çocuklara ulaştırıldığını belirtti."Sizler de bir oyuncak alarak bir yetimin yüzünü güldürebilirsiniz" diyen Güncüm, şöyle konuştu:''Burada geçtiğimiz yıl başlayan projemiz kapsamında yetim annelerimizde aile ekonomilerine önemli oranda katkı sağlıyorlar. Oyuncak üretimi yapmayı sürdürüyoruz. Çocukların yüzlerinde mutluluk bırakmak ve yetim annelerinin aile ekonomilerini ayakta tutma adına 'İyilik Gemisi Projemiz ara vermeden devam edecektir. Projemize gönüllü olarak katılan ve bağışlarıyla çocukları sevindiren hayırseverlere teşekkür ederiz. Önümüzdeki dönemlerde oyuncak sayımızı artırmayı hedefliyoruz.''- ''Çocukları mutlu etmek için çalışıyoruz''Oyuncak atölyesinde görevli Suriyeli yetim annelerinden Beyan Bazarra (30),çocukları mutlu etmek için çalıştıklarını anlattı.Oyuncak projesinde bir yıldır görev aldığını aktaran Bazarra, ''Suriye'deki iç savaş nedeniyle Reyhanlı'ya geldim. Burada Reyhanlı Eğitim Köyü bünyesinde gönüllü olarak çalışmaya başladım. Atölyede haftanın 5 günü at, fil, kedi, bebek gibi el işi örgü oyuncak ürettiğimi yapıyoruz.'' dedi.Ürünlerin tanıtımını sosyal medya üzerinden yaptıklarını ifade eden Bazarra, ''Hayırseverler tarafından belli bir bağış karşılığında bu oyuncakları Türkiye'deki yetimler ile Suriye'deki mülteci kamplarındaki çocuklara gönderiyoruz, üretim yaparak kendi aile bütçemize de katkı sağlamış oluyoruz.'' şeklinde konuştu.Annelerden Fadile Hacrıdvan da el işi örgü oyuncak atölyesine severek geldiğini ve çocukları mutlu ettiği için kendisinin de mutlu olduğunu aktardı.