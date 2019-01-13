Genellikle sağlıklı bir beden için aslında hep beslenmenin ve fiziksel aktivitenin önemli olduğunun vurgulandığını; ama aslında uykunun da en az onlar kadar önemli olduğunu belirten Diyetisyen İdil İmamoğlu, ''Biliyoruz ki aslında düzensiz ve yetersiz bir uyku birçok sağlık problemini de beraberinde getiriyor'' dedi.