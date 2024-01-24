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        Haberler Yaşam Yetersiz çaba gösterilerek yapılan üstünkörü işlerin fotoğrafları

        Yetersiz çaba gösterilerek yapılan üstünkörü işlerin fotoğrafları

        Bazen işler aceleye gelebilir ve hakkıyla yapılamayabilir ancak gördüğünüzde ''bu kadar da olmaz'' dedirtecek fotoğraflar insanlara, bu işi yapan kişilerin performanslarını önemsemediğini düşündürtebilir. İşte, sizin için günlük yaşantıda karşınıza çıkabilecek iş hataları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 14:03 Güncelleme: 24.01.2024 - 14:03
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        • 1

          Günlük iş hayatında başarı, sadece beceri ve çaba ile şekillenmez; aynı zamanda iş performansına verilen değerle de doğru orantılıdır. Ancak bazı kişiler, işlerindeki performansı önemsemeden hareket ederler, bu da çeşitli sorunlara yol açabilir. İşte, yeterli efor sağlanmadan yapılan işlerin fotoğraflarını paylaşanlar ve konuya dair yorumları...

        • 2

          ''Eminim ki hırsızları, ışığın vurmasıyla birlikte hemen yakalayacak.''

        • 3

          ''İşte sizi tanıştırayım: Yeni evimde açmak için uzun bir çubuğa ihtiyaç duyduğunuz, tavanın köşesinde ve çamaşır makinesinin arkasında kalan temiz hava fanının düğmesi.''

        • 4

          ''Takılıp düşmemiz için rögar kapağının çıkıntılı olması tam da ihtiyacımız olan şey, teşekkürler!''

        • 5

          ''Hindistan'da yol ekibi, bir arabanın etrafına beton döktü. Araba nasıl çıkacak merak ediyorum.''

        • 6

          ''Yemek yediğim restaurantın avizesinin konumu beni çok rahatsız ediyor.''

        • 7

          ''Daha iyi düzeltilemezdi.''

        • 8

          ''Telefonu istediğin gibi sabitledim patron.''

        • 9

          ''Düşmeden basketbol oynayabileceğime olan inancım sıfır.''

        • 10

          ''Kaldırım tuzlamanın böyle bir şey olduğunu sanmıyorum.''

        • 11

          ''Televizyonlar ne zamandan beri duvara bu şekilde monte ediliyor?''

        • 12

          ''Kargocu sanırım şöyle diyor: Benim işim onu içeri almak, dışarı çıkartmak değil!''

        • 13

          ''Çimenlere farklılık katmak istenmiş.''

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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