Yetersiz çaba gösterilerek yapılan üstünkörü işlerin fotoğrafları

Günlük iş hayatında başarı, sadece beceri ve çaba ile şekillenmez; aynı zamanda iş performansına verilen değerle de doğru orantılıdır. Ancak bazı kişiler, işlerindeki performansı önemsemeden hareket ederler, bu da çeşitli sorunlara yol açabilir. İşte, yeterli efor sağlanmadan yapılan işlerin fotoğraflarını paylaşanlar ve konuya dair yorumları...