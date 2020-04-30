Yetersiz beslenme enfeksiyon riskini arttırıyor

30 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (Aziz Sancar DETAE) Müdürü ve İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Günnur Deniz, bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli etkenlerden birinin dengeli beslenmek olduğunu belirtti.
Deniz, yaptığı yazılı açıklamada, bağışıklık sisteminin, kendisinden farklı bir yapıya sahip virüs, bakteri, mantar, parazit gibi zararlıları yabancı olarak algılayan ve ondan kurtulmak için çeşitli savunma mekanizmalarını harekete geçirerek, organizmayı koruyan bir sistem olduğunu hatırlattı.
Virüslere karşı koruma kalkanı olarak rol oynayan bağışıklık sistemini olumlu ve olumsuz etkileyen pek çok faktör olduğunu ifade eden Prof. Dr. Deniz, şu bilgileri verdi:
"Bu faktörlerin başında genetik yatkınlık gelmekte ve onu çevre izlemektedir. Stres, kötü beslenme, alkol, uykusuzluk, radyasyon, hava kirliliği gibi etkenler bağışıklık sitemini olumsuz etkilemektedir. Stres, tek başına bağışıklık sistemini baskılayarak enfeksiyon etkenlerinin üremesini kolaylaştıran en önemli risk faktörlerindendir. Bağışıklık sitemini güçlendiren en önemli etkenlerden biri dengeli beslenmedir. Yetersiz beslenme, bağışıklık sistemini bozmakta, fonksiyonlarını baskılamakta ve enfeksiyon riskini artırmaktadır. Ayrıca sigara ve tütün kullanımı da bağışıklık sistemini bozan en önemli etkenlerden biridir."
Deniz, bağışıklık sistemi yetersiz olanların, özellikle virüs enfeksiyonlarına yatkınlık gösterdiğini ifade etti.
- "Bazı virüsler uyku halindedir"
Prof. Dr. Deniz, virüs enfeksiyonlarının esas olarak öksürük, hapşırık ve konuşmayla ortaya çıkan damlacıkların solunması, öpüşme, tokalaşma yoluyla veya virüs bulaşmış eşya, yiyecekle temas sonucu bulaştığını anımsattı.
Koronavirüslerin hedefinin akciğerler olduğunu belirten Deniz, "Bazı virüsler uyku halindedirler ve ortaya çıkmak için insanların yaşlanmasını, bağışıklığın zayıf düşmesini, beslenme eksikliklerini veya stres durumunu beklerler." ifadelerini kullandı.
Oruç tutmanın bağışıklığı güçlendirdiğine dair bir çalışma bulunmadığını aktaran Deniz, şunları kaydetti:
"Beslenme tarzında yapılan bazı değişikliklerin, intermittent (aralıklı) beslenmenin bağışıklığı güçlendirdiği gösterilmiştir. Oruç tutarken iftarda çok fazla yemekten ve sahura kalkmadan oruç tutmaktan kaçınmak, iftar ve sahurda dengeli ve doğru beslenmek, bol sıvı ve sıvı gıdalar tüketmek büyük önem taşımaktadır. Oruç tutarken uyku düzenine de dikkat etmek gerekir. Sosyal mesafeyi korumak için ramazan ayı boyunca toplu iftar yemeklerinden kaçınmak, evde iftar daveti vermemek ve davetlere gitmemek yeni tip koronavirüs salgınından korunmak için önemlidir."
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