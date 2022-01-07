Yeterli ve kaliteli uyku için 13 adım

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Giderek yaygınlaşan yetersiz uyku problemi, kısa vadede yorgunluk, huysuzluk, konsantre olamama ve odaklanamama gibi sorunlara, uzun vadede ise kalp rahatsızlıkları, şeker hastalığı, obezite, depresyon, bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi daha ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, yeterli ve kaliteli uyku için beslenme ve yaşam tarzında yapılması gereken değişikliklerden bahsetti.

Optimum sağlık söz konusu olduğunda kaliteli ve yeterli uykunun olmazsa olmaz olduğunu belirten Arslan, "Sabahları yorgun uyanıyorsanız, uykunuz kaliteli ve yeterli olmayabilir. Bunu saptamak için kendinize şu soruları sorabilirsiniz; yedi saat uyku uyuduğunuzda mutsuz ve daha az üretken misiniz? Yoksa sağlığınızı korumak için ve verimliliğiniz için daha fazla uyku saatine mi ihtiyacınız var? Gün boyunca kafein ihtiyacınız var mı? Sürüş sırasında kendinizi yorgun hissediyor musunuz? Uykusuzluk sizin için sorun mu? Eğer bu sorulara cevabınız evet ise yeterli ve kaliteli uyku uyumuyorsunuz. Bunun birçok nedeni olabileceği gibi beslenmenin de uyku düzeni ve kalitesi üzerindeki etkisi yadsınamaz" açıklamasında bulundu.

13 ADIMDA YETERLİ VE KALİTELİ UYKU

Emel Terzioğlu Arslan'a göre 13 adımda yeterli ve kaliteli uyku mümkün:

1. Uyumadan en az 2 saat önce besin alımını kesin.

2. Yatmadan önce özellikle yüksek yağlı ve şekerli besinler tüketmeyin.

3. Yatmadan en az 2 saat önce kafein alımını sınırlandırın.

4. Gün içinde mutlaka bol su tüketin.

5. Beslenmenizde koyu yeşil yapraklı sebzeler, muz, badem, kaju ve kurubaklagiller gibi magnezyumdan zengin gıdalara yer verin.

6. Papatya, lavanta, kedi otu, çarkıfelek, limon otu gibi uyku öncesi gevşemenize yardımcı olacak çaylar tercih edin.

7. Yatmadan önce alkol almaktan kaçının.

8. Mavi ışığa maruz kalmamak için yatmadan en az 2 saat önce bilgisayar, telefon gibi cihaz kullanımını bırakın.

9. Her gün aynı saatte yatağa gitmeye çalışın.

10. Gün içinde uzun şekerlemelerden kaçının.

11. Yatak odanızın karanlık, serin ve sessiz olmasına özen gösterin.

12. Düzenli egzersiz yapın.

13. Meditasyon gibi rahatlama teknikleri içeren bir uyku rutini oluşturun.