Bitmiyor! Özel güvenlik doktoru dövdü!

İHA

İstanbul Bağcılar'da, dün akşam saat 21.30 sıralarında bir sitede akılalmaz bir olay yaşandı. Özel bir üniversite hastanesinde stajyer doktor olarak çalışan Hamdi Arslanoğlu, nöbetten dönerek eve geldi ve internetten yemek siparişi verdi. Sitenin güvenlik görevlileri yemeği getiren kuryeden kimlik istedi.

KURYE, DOKTORDAN YARDIM İSTEDİ

İHA'da yer alan habere göre kurye kimliğini vermek istemedi. Kurye, bunun üzerine Arslanoğlu’nu telefonla arayarak güvenlik görevlilerinin kimliğini istediğini ve kendisinin vermek istemediğini söyledi. Arslanoğlu kuryeye haklı olduğunu, güvenlik görevlilerinin kimlik alma gibi bir yetkisinin olmadığını ifade etti.

GÜVENNLİK AMİRİYLE TARTIŞMA YAŞANDI

Stajyer doktor Hamdi Arslanoğlu, aşağıya inerek yemeğini kendisi teslim aldı ve yukarı çıktı. Sorasında Arslanoğlu, güvenlik amiri ile telefonda görüşerek ona da kimlik sorma yetkilerinin olmadığını söyledi.

"GELİYORUZ LAN" DEYİP DARP ETTİLER İDDİASI

Telefonda bir süre daha tartıştıktan sonra güvenlik amiri “Geliyoruz lan!” dedi. Arslanoğlu da konuşmak için aşağı indi ancak tartışma bir süre de aşağıda devam ettikten sonra 3 özel güvenlik görevlisi Arslanoğlu’nu cop, tekme ve yumruklarla darp etti.

DARP ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Arslanoğlu, darp raporu alarak sitenin güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu. Darp anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.