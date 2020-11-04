Yetenekli öğrenciler sanata yönlendiriliyor - OSMANİYE

AA

Okul tarafından hazırlanan "Şogal hedefi on ikiden vuruyor" isimli proje kapsamında kurulan beceri atölyelerinde yetenekli öğrencilere resim, ebru, hat ve çini kursları düzenleniyor.Okul müdürü Ömer Faruk Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıldır yürüttükleri proje ile geleceğin sanatçılarını yetiştirmeyi istediklerini söyledi.Ak, proje sonunda öğrenciler tarafından üretilen eserlerin ilçe meydanında düzenlenecek sergiyle vatandaşların beğenisine sunulacağını kaydetti.Resim Öğretmeni Delik Gürsoy da projeyle öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini ve okulu cazip hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, kurslara katılan 50 öğrencinin geleceğin genç sanatçı adayları olduğunu söyledi.Kursa katılan öğrencilerden Hazan Can Unkun, öğretmen ve okul idarecilerin tavsiyesi ile kursa katıldığını ve başarılı çalışmalar ortaya çıkardığını aktardı.Öğrencilerden Ece Nursel Kargıoğlu da resim yapmayı çok sevdiğini ve üniversite eğitimini güzel sanatlar alanında yapmak istediğini belirterek, proje sayesinde hedefine emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.