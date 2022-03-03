Yetenekli çocuklar, kayak sporuna kazandırılıyor!

Eski milli sporcu olan kayak antrenörü Yıldırım Candan'ın "Geleceğin Olimpik Sporcuları" projesi, Sarıkamış Platformu tarafından hayata geçirildi.
AA'nın haberine göre Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği proje kapsamında, maddi durumu iyi olmayan ailelerin 6-10 yaş aralığındaki çocukları yetenek taramasına tabi tutuldu.
Aralarında şehit ailelerinden çocukların da bulunduğu ilk ve ortaokulda okuyan yetenekli 150 öğrenci belirlendi ve Sarıkamış ilçesindeki Osman Yüce Kayak Merkezi'nde eğitim verilmeye başlandı.
OLİMPİK SPORCU OLMAYA HAZIRLANIYORLAR
Haftanın belirli günlerinde merkezde kayak eğitimine tabi tutulan öğrenciler, deneyimli antrenörler eşliğinde geleceğin olimpik sporcusu olmaya hazırlanıyor.
Antrenör Yıldırım Candan, sporcularla sabah ve öğleden sonra iki etap şeklinde antrenman yaptıklarını söyledi.
Çocuklardan 100'ünü alp disiplini, 50'sini ise kayaklı koşu branşında eğittiklerini ifade eden Candan, şöyle konuştu:
"Bu proje 5+5+5 diye devam ediyor yani 15 yıllık bir süreç. Biz de diğer ülkeler gibi dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda kürsüye sporcu çıkartmak istiyoruz. Buradaki çocuklar bu sporu yapmaya hazırlar. Projenin altyapı çalışmasını tamamladıktan ve 3 yıllık eğitimin ardından Avusturya'da bir kayak evimiz olacak. Çünkü Avrupa'daki çocuklara hangi imkanlar veriliyorsa biz de sporcularımıza Avrupa'da bu imkanı sağlayacağız. Sporcularımız oralarda buzul dağlarda antrenman yapma şansı yakalayacak. Devlet, millet el ele verdiği sürece bu sporcularımızı en iyi şekilde ülkemizi temsil edecek."
Sporculardan Kardelen Bozkurt ise kendilerine bu imkanı tanıyan yetkililere teşekkür etti.
Kayağı çok sevdiğini anlatan Bozkurt, "Güzel kayak yapıyorum, yarışlarımız olacak ve Allah'ın izniyle birinci olacağım. Bütün hocalarıma teşekkür ederim, milli kayakçı olarak ülkemi temsil etmek istiyorum" dedi.
Miraç Gök de antrenörlerinin kayağı sevdirerek kendilerine öğretmeye çalıştığını belirterek, "Yarışlara gidiyoruz, inşallah biz de şampiyon olacağız. Hedefim olimpiyatlarda şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.
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