Yetenek Sınavı için başvurular e-Okul Sistemi üzerinden bireysel olarak 15-29 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak olup, Yetenek Sınavları 1-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrenciler, 13 Temmuz 2020 tarihinde e-Okul Sistemi üzerinden sonuçları öğrenecek olup, Yetenek Sınavına girdiği okulu kazanamayan adaylar boş kontenjanı bulunan diğer okullar için tekrar Yetenek Sınavına girmeden en fazla 5 (beş) okul için 10-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ek Yerleştirme için başvuru yapabilecektir. Yetenek sınavı tarihleri haberimizde...
YETENEK SINAVI TARİHLERİ 2020
Yetenek Sınavı ile ilgili süreçler e-Okul Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.
SIRA
e-OKUL SİSTEMİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
TARİH
1
Kontenjanların kontrol edilerek güncellenmesi
10-11 Haziran 2020
2
Yetenek Sınavı ile öğrenci alan okulların ilan edilmesi
12 Haziran 2020
3
Yetenek Sınavı başvurularının yapılması
15-29 Haziran 2020
4
Adayların Yetenek Sınavı giriş tarihlerinin duyurulması
30 Haziran 2020
5
Yetenek Sınavlarının yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi
1-10 Temmuz 2020
6
Merkezi yerleştirme sonuçlarının duyurulması
13 Temmuz 2020
7
Kazanan adayların kayıtlarının yapılması
13-17 Temmuz 2020
8
EK YERLEŞTİTME
Boş kontenjanların ilan edilmesi
6 Ağustos 2020
9
Boş kontenjanlar için tercihlerin alınması
10-13 Ağustos 2020
10
Boş kontenjanlara yerleştirme sonuçlarının ilanı
14 Ağustos 2020
11
Boş kontenjanlara kayıt hakkı kazananların kayıtlarının yapılması
17-21 Ağustos 2020
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