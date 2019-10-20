20 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yetenek sınavı kaldırıldı mı? Merak konusu oldu. Yüksek Öğretim Kurulu ( YÖK) Başkanı Yekta Saraç, sosyal medyada büyük tepkilere yol açan özel yetenek sınavının kaldırılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.
YÖK BAŞKANI'NDAN ÖZEL YETENEK SINAVI AÇIKLAMASI
Özel yetenekle öğrenci alan 128 programdan sadece 14’üne merkezi yerleştirmeyle öğrenci alımına geçileceğini belirten YÖK Başkanı Yekta Saraç şunları söyledi: “Özel yetenek sınavının kaldırılmasına yönelik bir çalışma olmadığı gibi böyle bir düşünce zihnimizde de yer almıyor. YÖK Genel Kurulu’nda alınan karar, 128 programdan sadece 14’ü ile ilgili. Bu programların ortak özelliği hem özel yetenek hem de merkezi yerleştirmeyle ilgili öğrenci alınması. Dolayısıyla ‘bunlar sadece özel yetenekle girilebilecek programlar’ düşüncesi yanlış. Bu programlar aradığı yeterlilikler ve kazandırdıkları yetkinlikler bakımından sadece özel yeteneğe bağlı programlar değil. Bunlardan merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan programların mezun yeterliliği de hiçbir zaman münakaşa konusu olmamıştır. Demek ki özel yetenek sınavı kaldırıldı iddiası bütünüyle gerçek dışı. Kamuoyunda özel yetenek sınavının tamamen kaldırılmış olduğu gibi bir algı oluşturulmaya çalışılması, öğrenci ve ailelerini de yanıltmaya yönelik bilgi kirliliği oluşturulmaya çalışılıyor.”
YETENEK SINAVI KALDIRILDI MI?
Konuya ilişkin öğrencilerin ve öğrenci velilerinin, 2020 için hazırlıklarını geçen seneye göre yaptıkları gerekçesiyle söz konusu kararın gözden geçirilmesine yönelik görüş, öneri ve talepleri dikkate alınarak kararın uygulanmasının, bir yıl ertelenmek suretiyle 2021 yılından itibaren başlatılması konusu Yükseköğretim Kurulunda görüşülerek karara bağlandı.
YÖK'ün bilgilendirmesinde, "Bu vesile ile Yükseköğretim Kurulunun, eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal adalet kavramlarına özel önem verdiğinin altını bir defa daha çizmek isteriz." değerlendirmesi yapıldı.
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