İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak'a Fransa Kültür Bakanlığı tarafından verilen Sanat ve Edebiyat Şövalyesi Nişanı verildi. Oymak'a nişanı, Fransız Sarayı'nda düzenlenen bir törenle takdim edildi.

Törende konuşan Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries, "Bu akşamki törenle Fransa Cumhuriyeti, İstanbul'un kültür hayatına sunduğunuz üstün katkılar ve Fransa ile Türkiye arasındaki kültürel ve sanatsal işbirliği yararına bulunduğunuz aralıksız angajmanınız için minnettarlığını ve şükranlarını ifade etmek istiyor" diyerek Yeşim Gürer Oymak'ın iki ülke arasında müzik ve sanat alanlarında işbirliklerinin artırılmasında ve klasik müziğin geniş kitlelere ulaştırılmasında oynadığı rolün altını çizdi. Büyükelçi Charles Fries konuşmasının ardından, Fransa'nın Sanat ve Edebiyat Şövalyesi Nişanı'nı Yeşim Gürer Oymak'a takdim etti.