        Yeşim Erçetin, eşinin ölüm nedenini açıkladı - Magazin haberleri

        Yeşim Erçetin, eşinin ölüm nedenini açıkladı

        Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci'nin ölümünün intihar sonucu gerçekleştiğini açıkladı

        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 22:16 Güncelleme: 25.08.2025 - 22:16
        Bir dönem Türkiye'de model ve şarkıcılık yapan Yeşim Erçetin, ABD’nin Miami kentinde Fevzi Kardeseci ile evlenmişti. Geçtiğimiz yıl, eşi Fevzi Kardeseci hayatını kaybetmişti.

        Yeşim Erçetin, eşinin ölümünü ilk olarak duşta başını mermer zemine çarpması sonucu gerçekleştiğini açıklamıştı. Ancak sosyal medyada 'şüpheli ölüm' iddiaları gündeme gelince; Erçetin, eşinin kardeşinin ise gerçek ölüm nedeninin açıklanmasını istemediğini belirtmişti.

        Yeşim Erçetin, son paylaşımında eşinin ölümünün intihar sonucu gerçekleştiğini açıkladı: Bir kere, bu durum benim için çok zor bir durum; bunu konuşmak… Eşim intihar ederek öldü. Başta saklamak istedim. Dedim ki, banyoda düştü. Hatta bir danışmanlık aldığım bir yaşam koçu vardı; çok severek ve saygı duyarak çalıştım. O travma arasında dedi ki: yani eşinin ailesi belki bu şekilde vefat ettiğini ya da eşinin bu şekilde vefat ettiği bilinsin istemez. Evet, paylaşmak zorunda değildim ama etrafımızda ağzını tutamayan, özele saygı duymayan bazı insanlar sabahlara kadar Türkiye’yi aramış, herkese tek tek anlatmış. Evet, saklamak istemişim ama eşim intihar ederek öldü. Yaşadığı travmalar ve hapis hayatı onu çok yormuştu.

        Yaşadığı şeyler çok ağır gelmişti ve yaşadığı şeylerin sonrasında 8 ayda zaten dışarıdaydı. O da ayağındaki kelepçeyle duruyordu ve kaldıramadı bu durumu; başına gelenlere. Sürekli 'Haksızlığa uğradım, ben böyle bir şey yapmadım' diyordu bana. Yani hani 'ben de arada mağdurum aslında' diyordu. 'Nasıl olduğunu bilmiyorum' diyordu işte. Çünkü Bitcoin, biliyorsunuz, çok enteresan bir şey; enteresan bir mecra. Bitcoin ile ilgilenince insanın başına gelebiliyor. Büyük bunalıma girmişti eşim.

        #YEŞİM ERÇETİN
        #Fevzi Kardeseci

