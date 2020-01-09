Buradan tek dileğim buna ihtiyaç duyan insanların, o öfkelerinin karşılarındakine değil, kendilerine yönelik olduğunu fark etmeleri. Yargıladığımız her ne ise bizde fazlası ile var çünkü. Üzeri örtülü sadece. Korktuğun, kaçtığın, dayanamadığın her ne ise dön kalbine.