Yeşilyurt ilçesinde çiftçilerin yeni gözdesi "çilek"

AA

Ağırlıklı olarak arpa, buğdağ, yulaf ve şeker pancarı ekilen ilçede son dönemde çilek ilgi görüyor.

Örnek tarlalar ile ilçede çilek üretiminin artırılması hedefleniyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, AA muhabirine, 970 metre rakımdaki ilçelerinde yetişen çileğin yüksek verim ve aroması ile öne çıktığını söyledi.

Kilogramı 10-12 liradan alıcı bulan çileğin ilçede üretiminin yaygınlaştırılması için Tokat Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Tokat Tarım Projesi ile üreticileri desteklediklerini anlatan Yılmaz, "İlçemizde bu yıl 10 dönümlük alanda çilek ekildi. Devletimizin, valimizin desteği ile yapılan projeler ilçemizde çilek üretimini artıracak." dedi.

Yaklaşık 10 dönüm alandan 30 ton çilek hasat edileceğine işaret eden Yılmaz, "İlçemizde çilek bir yıldır yetiştirilmeye başlandı. İlçemizde üretilen çileklerin lezzetli ve veriminin yüksek olması üretiminde solucan gübresinin kullanılmasından kaynaklanıyor. Çilek üretiminde su sıkıntımız yok. Rakım olarak da çok ideal." ifadesinde bulundu.

Projelerle çiftçilerin bilinçli tarım yapmaya yönlendirildiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bizim çiftçimiz arpa, buğday, yulaf ve şeker pancarından başka bir şey ekmiyordu. Bütün gelirlerin bu ürünlerde olduğu zannediliyordu. Bir çiftçimiz üretim yaparsa diğerleri de ondan görüp üretim yapıyor. Ahmet Turan Aydoğan kardeşimiz çilek ekti. Yaklaşık 20 vatandaşımız da 'Yeşilyurt'ta çilek oluyormuş' diye bu sene üretmeye başladılar. Çileğin pazarında bir sıkıntı yok. Ahmet kardeşimiz buradan 5 ton çilek almayı planlıyor."

- "Çiftçilerimiz ektiğimiz tarlayı gördükten sonra çilek yetiştirmeye başlıyor"

Ahmet Turan Aydoğan da çilek üretimi için Yeşilyurt'un ikliminin çok uygun olduğunu aktardı.

Aydoğan, "Su sıkıntımız yok. İlçemizde ilerleyen yıllarda çilek üretiminin artacağını düşünüyorum. Çiftçilerimiz ektiğimiz tarlayı gördükten sonra çilek yetiştirmeye başlıyor. İnşallah 2 dönümlük alanımızdan 5 ton çilek almayı hedefliyoruz." diye konuştu.