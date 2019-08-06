Turuncu-yeşilliler bugün yaptığı antrenmanı sahalarının zemininin bozuk olmasından dolayı yarıda bıraktı. Sahaların bakımının uzun süredir TFF ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından ihmal edildiği, müdürlük görevine yeni başlayan Ebubekir Kayhan’a durumun iletilmesinin ardından sahaların bakıma alındığı, ancak zeminin yeniden iyileştirilmesinin kısa sürede oldukça zor olduğu öğrenildi.

TFF tarafından 49 yıllığına kiralanan sahaların bakımının ihmal edilmesi Malatya’da yaşanan antrenman sahası yetersizliğini bir kez daha gündeme getirirken, 3.Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor’un ise bu gelişme üzerine yeni sezon hazırlıklarına Yeşiltepe’deki sentetik sahada devam edeceği öğrenildi.

Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, sahaların akıbeti ise merak konusu oldu.