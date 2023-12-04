Yeşilova Höyüğü'nde 8 bin 200 yıllık atölye

"ÇOK SAYIDA KABUKLU DA BULDUK"

Atölyede taş ve kemik aletler bulduklarını belirten Doç. Dr. Derin, "Özelikle baltalar ve kesiciler. Birçok çanak ve çömlek ile o günün yaşamını anlatan güzel bir yapı. Ayrıca köyün denizle bağlantısını ortaya koyan, 'sülünez' adı verilen çok sayıda kabuklu da bulduk.