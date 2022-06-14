Amaçlarının İzmir'in 2,5 ve 8 bin yıl önceki toplumunu anlamak ve yaşam tarzlarıyla diğer toplumlarla ilişkisini ortaya koymak olduğuna dikkat çeken Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Bu kazılar önemli. İzmir kültürel açıdan derinliği olan bir il. Bu derinlik içinde birçok farklı kültür gelmesine karşın bunların İzmirlileşmiş olduklarını görüyoruz. İlk İzmirli, İlk Egeli toplumun birçok bilinmeyenini, bu kazılarda ortaya çıkarıyoruz" dedi.