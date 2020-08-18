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Yeşille iç içe caz festivali

18.08.2020 - 14:07 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Caz Festivali

Bu yıla özel olarak 2-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan İstanbul Caz Festivali, İstanbul’un sevilen parklarındaki konserlerle müzikseverlerle buluşacak.

Eylül ayında İstanbul'da caz müzik yeşille buluşacak. Bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen İstanbul Caz Festivali, 2-14 Eylül arasında Türkiye’den yıldız isimlerden yeni keşiflere birçok sanatçıyı hem İstanbul’un en sevilen açık hava mekânlarında hem de ayrıntıları ilerleyen günlerde paylaşılacak çevrimiçi platformunda ağırlayacak. Festival kapsamında yapılacak Parklarda Caz konserleri ise İstanbul’un çeşitli semtlerindeki parklarda izleyiciye yeşille müziğin iç içe geçtiği keyifli anlar yaşatacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Parklarda Caz’ın ilki 5 Eylül Cumartesi günü Şişli Habitat Parkı’nda saat 17.30’da başlayacak. Akşamda festival sahnesi Saynur Eren Quartet, An Quartet, Güneş Özgeç ve Kam’ı ağırlayacak. Deneysel folk rock ve caz ekseninde gezinen Kam, grubun yıllardır devam eden birliktelikleriyle demlenen doğaçlamalarıyla tanınıyor. 5 Eylül günü festival izleyicilerinin parktaki müzik yolculuğu uzun sürecek; yeni nesil caz sahnesinin gelecek vadeden ekiplerinden Saynur Eren Quartet, caz standartlarından funk’a uzanan dörtlü An Quartet ve uyarlamalarıyla tanınıp kendine yeni bir yol çizen Güneş Özgeç de sahnede olacak.

Udgang Trio
Udgang Trio

Parklarda Caz’ın ikinci konseri 6 Eylül Pazar günü Beşiktaş Sanatçılar Parkı’nda saat 17.30’da izleyiciyle buluşacak. Bu akşamda parkın müziği Seda Erciyes & JmH, Duble Salih ve Deli Bakkal’a emanet edilecek. İzleyiciler önce Afrika tınılarını caz ve funk’la buluşturan Deli Bakkal’ı, ardından müziklerini “alternatif folk” olarak tanımlayan Salih Nazım Peker ve Salih Korkut Peker’in yeni nesil uzun havalarını dinleme fırsatını bulacak. Gecenin son performansı ise hip-hop, soul ve caz müzikten ilham alan ritmik müzikleriyle Seda Erciyes & JmH ekibinin olacak.

Deli Bakkal
Deli Bakkal

Parklarda Caz’ın son konseri ise 13 Eylül Pazar günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde saat 17.30’da gerçekleştirilecek. Parklarda Caz’ın Beylikdüzü sahnesinden yeşilliklere seslenecek isimler sırasıyla müzisyen Atahan Çiftçi’nin udun aşina sesini caz sahnesine taşıdığı projesi Udgang Trio, caz standartlarını funk ve rock süzgecinden geçirip afrobeat’le buluşturan Afroloji ve caz vokalisti Su İdil olacak. Gecenin son performansı ise bu sene festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahiplerinden dünyaca ünlü klarnet sanatçımız Barbaros Erköse’ye ait olacak. Ortaya çıkardığı Türkiye’ye has caz tınıları büyük beğeni toplayan ve müziği İstanbul ve Bursa gazinolarından dünyaya uzanan Barbaros Erköse, 13 Eylül akşamı izleyicilere yeşilin içinde özel anlar yaşatacak.

PARKLARDA CAZ PROGRAMI

G&uuml;neş &Ouml;zge&ccedil;
Güneş Özgeç

5 Eylül Cumartesi

Şişli Habitat Parkı

17.30 – Saynur Eren Quartet

18.30 – An Quartet

19.45 – Güneş Özgeç

21.15 – Kam

Seda Erciyes &amp; JmH
Seda Erciyes & JmH

6 Eylül Pazar

Beşiktaş Sanatçılar Parkı

17.30 – Duble Salih

18.30 – Deli Bakkal

20.00 – Seda Erciyes & JmH

Barbaros Erk&ouml;se
Barbaros Erköse

13 Eylül Pazar

Beylikdüzü Yaşam Vadisi

17.30 – Udgang Trio

18.30 – Afroloji

19.45 – Su İdil

21.15 – Barbaros Erköse

İstanbul Caz Festivali’nin tüm programına caz.iksv.org adresinden ulaşılabilir.
27. İstanbul Caz Festivali’nin biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışları ardından satışa çıktı. Festivalin biletleri yalnızca biletix.com’dan satın alınabiliyor. Tam biletlerin yanı sıra öğrenciler için indirimli biletler de satışta.

 

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