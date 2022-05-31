Yeşilin tonları arasındaki şelale: Okçular

Haberal, şöyle konuştu:

"İnsanların tabiatla baş başa kalabileceği doğa harikası yerlerden biri. Florası, doğal yaşamıyla çok değerli bir köy. Şelalenin hemen arkasında yaylalar mevcut. Kademe kademe yükselen bir şelale. En büyüğü 10 metre yüksekliğinde. Pamukkale'yi andırıyor ama suyun yapısından dolayı rengi farklı. Yeşillikler içinde, etrafında meyve ağaçları olan bir bölge."