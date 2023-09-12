Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa ‘Yeşili Koruyan Gençler Turnuvası’nda şampiyon Kasımpaşa - Kasımpaşa Haberleri

        U14'te şampiyon Kasımpaşa!

        Geleceğin yıldız adayı futbolcuları, 'Yeşili Koruyan Gençler Turnuvası'nda boy gösterdi. Kasımpaşa U14 Takımı, final maçında Fenerbahçe U14 Takımı'nı 1-0 yenerek şampiyon oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:31 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasımpaşa, F.Bahçe'yi yenip şampiyon oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geleceğin yıldız adayı futbolcuları, ‘Yeşili Koruyan Gençler Turnuvası’nda boy gösterdi. Turnuvanın şampiyonu final maçında Fenerbahçe U14 Takımı'nı 1-0 yenen Kasımpaşa U14 Takımı oldu. Kasımpaşa'ya şampiyonluğu getiren golü Ömer Faruk Cengiz attı.

        Ekim ayında başlayacak olan U14 ligi öncesi Türkiye’nin önde gelen takımları Gölcük’te düzenlenen Yeşili Koruyan Gençler Turnuvası'nda buluştu. Çekişmeli mücadelelerin oynandığı turnuvaya Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Başakşehir, Samsunspor, Karagümrük, Adana Demirspor, Kocaelispor ve Gölcük Karadeniz takımları katıldı. İki gurup halinde yapılan maçlarda guruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, çapraz eşleşme ile yarı final oynadı. Yarı finalde galip gelen Fenerbahçe ve Kasımpaşa finalde kozlarını paylaştı.

        REKLAM

        ŞAMPİYONLUK GOLÜ ÖMER FARUK CENGİZ'DEN

        Büyük çekişmeye sahne olan final karşılaşmasında Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren gol, 20. dakikada Ömer Faruk Cengiz'den geldi. Yaklaşık 25 metreden Fenerbahçe kalecisini avlayan Ömer Faruk, takımına şampiyonluğu getirdi. Maç sonu büyük sevinç yaşayan Kasımpaşalı futbolcular, mutluluklarını aileleri ve hocaları ile paylaştı. Kupa törenin ardından Kasımpaşa U14 Teknik Direktörü Fırat Coşkun, tüm sporcuları tek tek kutladı.

        MURAT CİNEMRE: "TURNUVA AMACINA ULAŞTI"

        Yeşili Koruyan Gençler Turnuvası’nı düzenleyen Murat Cinemre, yaptığı açıklamada, "Gölcük Karadeniz Spor olarak, Bu turnuvayı her sene yapıyoruz. Çok özel takımlar geldi turnuvaya. Tamamı Süper Lig’den Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Başakşehir, Samsunspor, Karagümrük, Adana Demirspor ve ilimizin takımı Kocaelispor katıldı. Çok güzel ve maçlar oldu. Bir de bu çocuklar Türkiye şampiyonası oynayacak. Türkiye şampiyonası öncesi öncesi bu maçlar çok değerliydi. Bu anlamda çok harika atmosferde geçti maçlar. Ben bu turnuvanın amaca ulaştığını düşünüyorum. Katılan takımlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

        TOPRAK ADATEPE :"BİR SONRAKİ HEDEFİMİZ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI"

        Yaptığı kurtarışlarla turnuvanın en iyi kalecisi seçilen Toprak Adatepe, "En iyi kaleci seçildiğim için Kerem hocama çok teşekkür ederim. Onun sayesinde seçildim. Takım olarak biz zaten iyi bir takımız. Stres yapmadık, panik yapmadık. Golümüzü atıp, rahat rahat oyunumuza baktık. Fenerbahçe’yi 1-0 yendik. Bu daha ilk oldu. Tabii ki başarıların devamı gelecek. Bir sonraki hedefimiz Türkiye şampiyonası” ifadelerini kullandı.

        ÖMER FARUK CENGİZ: "HEDEFİM MİLLİ TAKIM"

        Turnuvada attığı şık golle Kasımpaşa’ya şampiyonluğu getiren Ömer Faruk, "Öncelikle çok mutluyum. Hocalarıma ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi mücadele ettik. Hakkımız olanı aldık. Biz iyi bir takımız. Fırat hocamız maçtan önce bizi motive etti. 'Siz iyisiniz, bu maçı alacaksınız' dedi. Biz de çıkıp aldık. Bu şampiyonluğun benim golümle gelmesi, beni ayrıca mutlu etti. Bundan sonraki hedefim U14 Milli Takımı" şeklinde konuştu.

        U14 MİLLİ TAKIMI RADARINA GİREN OYUNCULAR

        Turnuvada oynadıkları oyunla göz dolduran oyuncular, bu seni kurulacak olan Türkiye U14 Milli Takımı teknik heyetinin de radarına girdi. Fenerbahçe'den Yusuf Kaya, Eren Bulut Meyre, Ahmet Aydın ve Güney Kakiz, Kasımpaşa'dan Toprak Adatepe, Ömer Faruk Cengiz milli takım hocalarının dikkatini çekmeyi başardı.

        YATIRIMLAR MEYVESİNİ VERMEYE BAŞLADI

        Yaklaşık 2 yıldır alt yapıya önemli yatırımlar yapan Kasımpaşa Futbol Kulübü, bu yatırımların meyvesini almaya başladı. Kasımpaşa altyapı antrenörlerinin bularak geliştirdiği genç futbolcular, başarılı olmaya devam ederken, milli takım yetkililerinin de radarına girdi.

        Kasımpaşa Futbol Kulübü CEO’su Serkan Reçber’in hedefi de alt yapıdan yetişerek 16 yaşında A takımda oynayan Yasin Özcan'dan sonra alt yapıdan yetiştirilen oyuncuları A takıma monte etmek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        İsmail Kür'ün şüpheli ölümünün ardındaki gizem araştırılıyor
        İsmail Kür'ün şüpheli ölümünün ardındaki gizem araştırılıyor
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        Paniğe yol açan dikkatsizlik!
        Paniğe yol açan dikkatsizlik!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        Almanya'ya iş için en fazla kim gidiyor?
        Almanya'ya iş için en fazla kim gidiyor?
        İstanbul'da Rus mankeni şoke eden hırsızlık!
        İstanbul'da Rus mankeni şoke eden hırsızlık!
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        Ciple kaçak göçmen taşıyan zanlılara kelepçe!
        Ciple kaçak göçmen taşıyan zanlılara kelepçe!
        Meteoroloji'den 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi
        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi
        Habertürk Anasayfa