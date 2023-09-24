Yeşilçam yıldızı Harika Avcı hakkında şok eden iddia! "Elinden silahı ben aldım"

Konuyla ilgili Onur Akay "Evine davetliydim dün akşam. Saba Tümer'in programında dediği şeyi söyledi ve masadan kalktı... Sonrasına elinde silah, kafasına dayamış olarak buldum ve elinden silahı ben aldım. Zamanında leydilik eğitimi aldı, yalılar hediye edildi. Şimdi hiçbir şeyi yok. Onu çevresindekiler bu hale getirdi." dedi.