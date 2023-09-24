Yeşilçam yıldızı Harika Avcı hakkında şok eden iddia! "Elinden silahı ben aldım"
Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Harika Avcı hakkında hayranlarını endişelendiren bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz hafta, 63 yaşındaki Avcı'nın tedaviyi reddettiği haberlerinin ardından, ünlü sanatçının şimdi de zor bir dönemden geçtiği ve intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.
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Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olan Harika Avcı hakkında hayranlarını üzecek bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz hafta, 63 yaşındaki Avcı'nın tedavi olmayı reddettiği öğrenilmişti. ünlü sanatçının şimdi de intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.
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Ortaya çıkan iddialara göre gelen maddi yardımları ve siroz tedavisini reddeden Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Harika Avcı, evde bulunan silahı kafasına dayayarak intihar girişiminde bulundu.
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Geçtiğimiz günlerde tedavisini ve kendisine maddi yardımları reddettiği söylenen Avcı'nın, evinde "Tuvaletim geldi" diyerek masadan kalktığı ve silahla intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.
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Konuyla ilgili Onur Akay "Evine davetliydim dün akşam. Saba Tümer'in programında dediği şeyi söyledi ve masadan kalktı... Sonrasına elinde silah, kafasına dayamış olarak buldum ve elinden silahı ben aldım. Zamanında leydilik eğitimi aldı, yalılar hediye edildi. Şimdi hiçbir şeyi yok. Onu çevresindekiler bu hale getirdi." dedi.
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