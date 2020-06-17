Yeşilçam sanatçılarının fotoğraflarıyla donatılmış minibüs ilgi görüyor - GAZİANTEP

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İslahiye-Nurdağı arasında yolcu taşıyan 29 yaşındaki Coşkun’un minibüsüne binen yolcular nostaljik film müzikleri eşliğinde artist fotoğraflarını görünce şaşırıyor.Türkan Şoray, Tarık Akan, Kadir İnanır, Erol Taş, Cüneyt Arkın, Adile Naşit, Kemal Sunal, Hulusi Kentmen, Şener Şen, Filiz Akın, Münir Özkul, Ayhan Işık ve Sadri Alışık gibi sanatçıların fotoğraflarının yer aldığı minibüste genellikle de Yeşilçam film müzikleri çalınıyor.Ali Coşkun, yaptığı açıklamada yolcuların farklı bir araçta yolculuk yapmalarını sağlamak için sevdiği sanatçıların fotoğraflarını aracına astığını söyledi.Bazı yolcuların özellikle kendi aracını beklediğini ve özel bir memnuniyet duyduğunu belirten Coşkun, "Yolcularım bana 'Nostaljik kaptan' diye hitap ediyor." dedi.Minibüs yolcuları da seyahatlerinin farklı bir ortamda geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.