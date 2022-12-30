Yiyecek ararken görüntülendiler

Kars'ta soğuk havanın etkisiyle kısmen buzla kaplanan Kars Çayı'nda yeşilbaş ördekler yiyecek ararken görüldü.

Kentte dondurucu soğuklar, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte bazı akarsular buzla kaplandı.

Sulak alanların buzla kaplanması nedeniyle, göç etmeyerek kentte kalan yaban kuşları ve ördekler, yiyecek bulmakta zorluk çekiyor.

Kafkas Üniversitesi Yerleşkesinden geçen Kars Çayı'nın donmayan bölümünü kullanan yeşilbaş ördekler, yavrularıyla yiyecek aradı.