04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeşilay, medyanın madde kullanımı üzerindeki etkisini BM'de anlattı
- Yeşilay Kurumsal İletişim Direktörü Hülya Deniz: - "Madde bağımlılığı içerikleriyle ilgili damgalama konusunda olumsuz görüntü ve dil, kişiyi olumsuz bir şekilde etkiliyor. Madde kullanan bir kişi sosyal statü olarak olumsuz bir şekilde gösterilmek yerine, sağlık sorunu olan biri olarak ele alınmalı, öyle yansıtılmalı"
Yeşilay Kurumsal İletişim Direktörü Hülya Deniz, "Madde bağımlılığı içerikleriyle ilgili damgalama konusunda olumsuz görüntü ve dil, kişiyi olumsuz bir şekilde etkiliyor. Madde kullanan bir kişi sosyal statü olarak olumsuz bir şekilde gösterilmek yerine, sağlık sorunu olan biri olarak ele alınmalı, öyle yansıtılmalı." dedi.
BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından Viyana'da düzenlenen 63. Uyuşturucu Madde Komisyonu'nda (CND),Kanada hükümeti tarafından düzenlenen oturumda, medyada yer alan uyuşturucu madde haberleri ele alındı.
"Madde Kullanımı ile Mücadelede Önemli Bir Aktör Olarak Medya" başlıklı konuda sunum yapan Yeşilay Kurumsal İletişim Direktörü Hülya Deniz, Yeşilay'ın madde bağımlılığı konusunda insan haklarına saygılı bir kurum olarak, uyuşturucu madde kullanımı dahil tüm damgalamalara karşı olduğunu söyledi.
Kitle iletişim araçlarında yer alan madde kullanımını değerlendiren Deniz, şunları söyledi:
"Uyuşturucu madde kullanımının medyadaki görünümünü ve dilini incelediğimizde, özellikle online yayınlarda ürün yerleştirme olarak yer alan uyuşturucu maddeyi kolaylıkla tanıyabiliyoruz. Madde bağımlılığı içerikleriyle ilgili damgalama konusunda olumsuz görüntü ve dil, kişiyi olumsuz bir şekilde etkiliyor. Madde kullanan bir kişi sosyal statü olarak olumsuz bir şekilde gösterilmek yerine, sağlık sorunu olan biri olarak ele alınmalı, öyle yansıtılmalı. Kitle iletişim araçlarında yer alan bu tarz olumsuz görüntüler, sadece kişiyi etkilemiyor, ayrıca onun sosyal çevresini, ailesini, arkadaşlarını da etkiliyor. Yeşilay olarak medyanın özelliklerinin de dikkatli bir şekilde analiz edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ana akım medyanın yanı sıra sosyal medya dahil tüm online platformlarda bu izleme faaliyetleri sürdürülmeli."
Programa, Kanada Madde Kullanımı ve Bağımlılığı Merkezi, merkezi İsviçre'de olan uluslararası organizasyonlardan Dianova Derneği, Proyecto Hombre Derneği, Madde Kullanımına Karşı Organizasyon'dan temsilciler de katıldı.
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