Yeşilay dergisinin kapağında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzası

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, tasarımında iyi ve sağlıklı yaşamın koronavirüsle mücadelede en önemli güç olduğuna dikkati çeken Bakan Koca kapakta, "Mücadelemiz iyi ve sağlıklı gelecek için" sloganına yer verdi.
Sağlık Bakanlığı olarak sağlıklı yaşam alışkanlıklarını çok önemsediklerini, iyi ve sağlıklı bir gelecek için sağlıklı beslenme, hareketli yaşam alışkanlıkları ile bağımlılıklardan uzak bir yaşam tutumunun küçük yaşlardan itibaren kazanılması gerektiğini düşündüklerini belirten Koca, şunları ifade etti:
"Geleceğe güvenle bakan ve sağlıklı nesillerin yetişmesi noktasında bağımlılıklarla mücadele büyük önem taşıyor. 'Ağaç yaşken eğilir' atasözümüzde olduğu gibi, erken yaşlarda sağlıklı beslenmenin, sporun, iyi yaşamın önemini öğrenen nesiller, bağımlılık yapan madde ve davranışlardan uzak kalmayı da öğrenmiş oluyor. Bu alışkanlıkların tüm toplum tarafından kazanılmasının önemini içinden geçtiğimiz koronavirüs pandemisi döneminde bir kez daha yaşayarak tecrübe ettik. Sağlığına dikkat eden, bağımlılıklardan uzak yaşayan vatandaşlarımız kendileri için riski en aza indirdiler. 100 yıldır bağımlılıklarla mücadelesini aralıksız olarak sürdüren Yeşilay, pandemi sürecinde özellikle tütün bağımlılığıyla mücadelesini sürdürerek, bu mücadelede çok başarılı sonuçlar elde etti. Sağlık Bakanlığı olarak Yeşilay ile iş birliği içinde olmaktan ve ülkemize sağlıklı nesillerini yetiştirebilmek için birlikte projeler gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum."
- Derginin kapak tasarımı her ay başka bir isme emanet
Yeşilay, 100'üncü yaşı boyunca dergi kapağını her ay ünlü bir isme emanet etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda derginin kapağında mart ayında usta ressam Devrim Erbil, nisan ayında şarkıcı Aydilge, mayıs ayında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, haziranda sanatçı Ahmet Güneştekin, temmuzda Dünya Tekvando Şampiyonu İrem Yaman'ın tasarımları yer aldı.
Türkiye'nin bin sayıyı geride bırakan ilk aylık dergisi olan Yeşilay dergisinin bin 40'ıncı sayısına "yesilaymarket.com" ve "Turkcell Dergilik"ten ulaşılabiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!