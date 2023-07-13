Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 9. bölüm fragmanı yayınlandı!

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DOKUZUNCU BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sermin’in cinayetiyle aklını kaçıran Besime her şeyi tehlikeye atar. Geçmiş Melissa ile Görkem’in arasını açarken, Öykü kendini gizlemekten vazgeçer. Mahinur ve Reyhan, şirketin Karakiraz’ı ele geçirmesinden endişe eder. Yeşim’in peşini bırakmayan Kadir, Cüneyt’e kafayı takar. Hazım ile Besime kavgasının sonu iyi bitmez.

İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 9. Bölüm Tanıtımı;

Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!