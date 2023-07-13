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        Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 10. bölüm tanıtımı yayınlandı

        Show TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi Yeşil Vadi'nin Kızı'nın onuncu bölüm tanıtımı yayınlandı. Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa'nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 22:40
        Yeşil Vadi'nin Kızı'nın 10. bölüm tanıtımı
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        ONUNCU BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Her şeyden kurtulduğunu zanneden Besime’yi kötü bir sürpriz bekler. Melissa, okul gazetesi için etkileyici bir haber yapmak ister. Kadir ile Yeşim arasında sular durulmazken, Selim büyük hayal kırıklığı yaşar. Reyhan ve Mahinur, Karakiraz’ı kurtarmak için bir toplantı organize eder. Okul gazetesinde çıkan haberle kasabada yer yerinden oynar.

        İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 10. Bölüm Tanıtımı;

        Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

        Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!

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