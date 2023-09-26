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        Haberler Televizyon "Yeşil Vadi’nin Kızı"ndan yeni bölüm tanıtımı: "Hoşça kal baba"

        "Yeşil Vadi’nin Kızı"ndan yeni bölüm tanıtımı

        SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. "Yeşil Vadi'nin Kızı", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00'da SHOW TV'de

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 14:52 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:52
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        "Hoşça kal baba"
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        Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan "Yeşil Vadi’nin Kızı" adlı dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

        63. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Metin hatasını anlayıp Reyhan’dan özür diler. Azra, Orhan’ın baskılarından iyice bunalır. Görkem babasının gözleri önünde eriyip gitmesine dayanamaz ve evi terk etmeye karar verir. Hafızası yerine gelen Kadir, yaşananlara bir anlam veremez. Melissa İstanbul’dan döner ancak Mahinur’un olmadığı bir eve girmek hiç kolay değildir.

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        "Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

        "Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da SHOW TV'de.

        İşte "Yeşil Vadi’nin Kızı"nın 63. Bölüm Tanıtımı;

        "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
        "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
        "Yeşil Vadi'nin Kızı"ndan 55'inci bölüm tanıtımı
        "Yeşil Vadi'nin Kızı"ndan 55'inci bölüm tanıtımı
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        #Yeşil Vadi’nin Kızı
        #show tv

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