"Yeşil Vadi’nin Kızı"ndan yeni bölüm tanıtımı: "Artık sen de benim düşmanımsın"

"Yeşil Vadi’nin Kızı"ndan yeni bölüm tanıtımı: "Artık sen de benim düşmanımsın"

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Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan "Yeşil Vadi’nin Kızı" adlı dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

56. BÖLÜMDE NELER OLACAK? Cüneyt ve Mahinur nikah tarihi alır. Orhan, tehditle Büşra’yı bebeğinden vazgeçirmeye çalışırken, Azra’nın da sabrını zorlar. Fevzi ile çalışmaya başlayan Necati, Karakiraz’ı kurtarmak için harekete geçer. Selim ve Büşra evlenir. Cüneyt çiftliğini Fevzi’nin kurtardığını öğrenirken, Defne ile Melissa’nın dostluğu biter. REKLAM

"Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

"Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da SHOW TV'de. İşte "Yeşil Vadi’nin Kızı"nın 56. Bölüm Tanıtımı; "Evlenmiyoruz"