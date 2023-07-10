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        Yeşil Vadi’nin Kızı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

        Show TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi Yeşil Vadi'nin Kızı'nın yedinci bölüm tanıtımı yayınlandı.

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 19:42
        Yeşil Vadi'nin Kızı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
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        Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

        İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 7. Bölüm Tanıtımı;

        YEDİNCİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Metin, Melissa’yı ararken Mahinur pişmanlık ateşiyle yanar. Azra kurduğu vakıfta Büşra’ya iş verir. Ancak Orhan’ın ikisi için de farklı planları vardır. Melissa, Cüneyt ve Mahinur arasındaki gizemi çözmeye karar verir. Sermin’in hastaneden çıkışıyla her şey yeniden başlarken, Hazım öfkesinin kurbanı olur.

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        Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

        Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!

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