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        Yeşil Vadi’nin Kızı 6. bölüm tanıtımı yayınlandı

        Show TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi Yeşil Vadi'nin Kızı'nın altıncı bölüm tanıtımı yayınlandı. Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa'nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 00:55
        Yeşil Vadi'nin Kızı 6. bölüm tanıtımı
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        ALTINCI BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Kadir, Yeşim’e baskı kurmaya çalışır. Hazım, Melissa’yı kullanarak alacaklılardan kurtulmak ister. Metin ile Öykü arasındaki arkadaşlığın ilerlemesi Mahinur’un tepkisini çeker. Cüneyt çocukların desteğini alırken kendini hiç ummadığı bir oyunun içinde bulur. Uğradığı iftirayla gururu kırılan Melissa, Karakiraz’ı terk eder.

        İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 6. Bölüm Tanıtımı;

        Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

        Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!

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