Yeşil Vadi'nin Kızı 5. bölüm tanıtımı

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BEŞİNCİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melissa okula büyük bir sevinçle başlar. Ancak işler umduğu gitmez. Melissa’nın uğradığı zorbalığın bedelini Görkem öder. Azra ile Orhan arasındaki gerilim biraz daha büyür. Avukat Necati, Cüneyt’in mali sıkıntılarını koz olarak kullanır. Metin, Öykü’yü görmek için bahaneler ararken Hazım çoktan Melissa’nın peşine düşmüştür.

İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 5. Bölüm Tanıtımı;

Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!