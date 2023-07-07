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        Yeşil Vadi’nin Kızı 5. bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Show TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi Yeşil Vadi'nin Kızı'nın beşinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa'nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 00:11
        Yeşil Vadi'nin Kızı 5. bölüm tanıtımı
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        BEŞİNCİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Melissa okula büyük bir sevinçle başlar. Ancak işler umduğu gitmez. Melissa’nın uğradığı zorbalığın bedelini Görkem öder. Azra ile Orhan arasındaki gerilim biraz daha büyür. Avukat Necati, Cüneyt’in mali sıkıntılarını koz olarak kullanır. Metin, Öykü’yü görmek için bahaneler ararken Hazım çoktan Melissa’nın peşine düşmüştür.

        İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 5. Bölüm Tanıtımı;

        Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

        Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!

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