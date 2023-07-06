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Yeşil Vadi’nin Kızı 4. bölüm tanıtımı yayınlandı!

Show TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım’ın üstlendiği günlük dizi Yeşil Vadi’nin Kızı’nın dördüncü bölüm tanıtımı yayınlandı.

Giriş: 06.07.2023 - 00:00 | Güncelleme: ABONE OL
Yeşil Vadi’nin Kızı 4. bölüm tanıtımı yayınlandı!
HABERTURK.COM

Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sermin ölüm kalım mücadelesi vermektedir. Görkem babası Cüneyt’in aldığı kararla şaşkına döner. Mahinur, Melissa’nın Yeşil Vadi’de kalmasını kabul ederken Besime yeni bir oyun peşindedir. Öykü geçmişinden kaçarken Metin’e yakalanır. Hazım, Besime’nin planını çözmek üzereyken aralarında çıkan kavganın sonu iyi bitmez.

İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 4. Bölüm Tanıtımı;

Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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