Yeşil Vadi’nin Kızı 34. bölüm tanıtımı yayınlandı

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Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

34. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahinur, Melissa’nın velayeti için Besime ile konuşurken, Hazım’ın büyük planları vardır. Reyhan’ın namı gittikçe yayılır. Hazım, Melissa’yı tehdit eder. Yeşim müdür olunca Kadir’in bütün hayalleri yıkılır. Melissa, Mahinur ile Cüneyt’in yakınlaşmasını istemeyen Görkem’e bir hayat dersi verir.

İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 34. Bölüm Tanıtımı;

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Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!

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