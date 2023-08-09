Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Televizyon Yeşil Vadi’nin Kızı 29. bölüm tanıtımı yayınlandı

        Yeşil Vadi’nin Kızı 29. bölüm tanıtımı yayınlandı

        Show TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi Yeşil Vadi'nin Kızı'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşil Vadi'nin Kızı 29. bölüm tanıtımı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

        29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Kısmet ile tanışan Melissa’nın aklı iyice karışır. Reyhan’ın evine fal baktırmaya gelen yabancılar çoğalmaya başlar. Metin, Öykü’ye olan aşkını kimseden saklamamaya karar verir. Büşra’nın Orhan’ı tehdit ettiğini duyan Defne, Hala’yı çağırır. Metin için endişelenen Mahinur, Cüneyt’in yeniden başlama teklifi karşısında bir karar vermek zorunda kalır.

        İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 29. Bölüm Tanıtımı;

        REKLAM

        Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

        Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        Borsada 'yeniden swap' rekoru
        Borsada 'yeniden swap' rekoru
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Takipçisini ifşa etti
        Takipçisini ifşa etti
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Hakim Ziyech bombası
        Hakim Ziyech bombası
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Habertürk Anasayfa