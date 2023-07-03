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Melissa Çelik isimli, daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğunun hayat serüvenini konu alan ve seyirciyi duygu dolu bir hikayeyle tanıştıran dizinin ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Melissa’nın Yeşil Vadi’de yaşayacakları ve Metin ile Mahinur’un evinde kalıp kalamayacağı merakla bekleniyor.

İKİNCİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melissa her an Yeşil Vadi’den gitme, gönderilme tehdidiyle karşı karşıyadır. Melissa’nın Reyhan ile tartışması olayları tırmandırır. Mahinur, odasından çıkmasını yasaklar. Ama okula gitme isteğine yenik düşen Melissa evden kaçarak başını büyük bir derde sokar. Kasabaya gelen Avukat Necati, Karakiraz için tehlike sinyallerini verir. Metin ve Mahinur hayatlarındaki büyük boşlukla yüzleşirken Melissa’nın kâbusu yeniden başlar.

İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 2. Bölüm Tanıtımı;



Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner