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        Yeşil Vadi’nin Kızı 12. bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Show TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi Yeşil Vadi'nin Kızı'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa'nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 21:40
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        Yeşil Vadi'nin Kızı 12. bölüm tanıtımı
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        12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Melissa bulduğu kolyenin gizemini merak eder. Geçmişin izleriyle yaralanan Mahinur, Cüneyt’ten kaçarken, Görkem’in karanlığına ışık olur. Metin ve Öykü, Reyhan’a yakalanır. Büşra, Selim’i yem olarak kullanırken Defne, Melissa’nın intikamını alır. Metin, Mahinur’un tüm uyarılarını rağmen Öykü’yü korumak ister.

        Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

        İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 12. Bölüm Tanıtımı;

        Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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