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        Haberler Televizyon "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa'nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 13:33 Güncelleme: 05.10.2023 - 13:33
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        Melissa tehlikede
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        "Yeşil Vadi’nin Kızı"nın 70'inci bölümünde; Azra ile Büşra tehlikeli bir oyun oynamaya karar verir. Katil olmayı göze alan Hazım, Melissa’ya yakalanmaktan son anda kurtulur. Cüneyt, Metin ve Reyhan’ın ısrarıyla yardım toplanmasını kabul eder. Orhan’ın öfkesi karşısında ne yapacağını bilemeyen Hazım’ın imdadına Besime yetişir. Kadir’in ısrarı Yeşim’i daha çok öfkelendirirken; Besime’nin mükemmel planı bir felaketle sonuçlanır.

        "Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy ve Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

        "Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da SHOW TV’de!

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        #Yeşil Vadinin Kızı
        #show tv

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