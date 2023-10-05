"Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

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"Yeşil Vadi’nin Kızı"nın 70'inci bölümünde; Azra ile Büşra tehlikeli bir oyun oynamaya karar verir. Katil olmayı göze alan Hazım, Melissa’ya yakalanmaktan son anda kurtulur. Cüneyt, Metin ve Reyhan’ın ısrarıyla yardım toplanmasını kabul eder. Orhan’ın öfkesi karşısında ne yapacağını bilemeyen Hazım’ın imdadına Besime yetişir. Kadir’in ısrarı Yeşim’i daha çok öfkelendirirken; Besime’nin mükemmel planı bir felaketle sonuçlanır.

"Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy ve Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

"Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da SHOW TV’de!