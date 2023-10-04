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Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan "Yeşil Vadi'nin Kızı" adlı dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

69. BÖLÜMDE NELER OLACAK? Melissa ve Defne, Cüneyt için bir yardım kampanyası düzenlemek ister ancak Cüneyt’i ikna etmek kolay olmayacaktır. Metin bütün mal varlığını Melissa’ya bırakır. Bu durumu öğrenen Orhan, Hazım’dan Metin’i öldürmesini ister. Reyhan, Kadir ve Yeşim’i barıştırmak için çok farklı bir yöntem dener. Azra, Büşra’ya karar vermesi zor bir teklifle gelir. REKLAM

"Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor. "Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da SHOW TV'de. İşte "Yeşil Vadi’nin Kızı"nın 69. Bölüm Tanıtımı; "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı "Arkadaşlarımı çok özleyeceğim"