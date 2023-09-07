"Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

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Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan "Yeşil Vadi'nin Kızı" adlı dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

50'İNCİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Fevzi, Melissa’ya babası olduğunu söyler. Bu gerçeği kabullenmekte zorlanan Melissa, Yeşil Vadi’den ayrılmaktan korkar. Hamile olduğunu öğrenince Orhan’a koşan Büşra’nın sevinci yarım kalır. Cüneyt’e gelen kargoyu açan Görkem, hayatında yeni bir sürecin başlayacağını anlar. Fevzi, Melissa’ya geçmişte yaşananları anlatmak için bir şans ister.

"Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.