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        Haberler Televizyon "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'de ekrana gelen "Yeşil Vadi'nin Kızı" adlı dizinin 46'ncı bölüm tanıtımı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 12:57 Güncelleme: 01.09.2023 - 12:57
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        "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
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        SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım’ın üstlendiği günlük dizi "Yeşil Vadi’nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

        46'INCI BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Babası olduğunu öğrenen Melissa’nın duyguları karışır. Fevzi yanı başındaki Zühre’sine bir an önce kavuşmak ister. Orhan yalanlarını gizlemek için Azra’ya romantik bir sürpriz hazırlar ancak sonu istediği gibi bitmez. Karakiraz’ı terk eden Öykü, Metin’e bir mektup bırakır. Hala’dan destek alan Azra, Orhan’a bir ders vermek ister.

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        "Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy ve Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

        "Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da SHOW TV’de!

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        #Yeşil Vadinin Kızı
        #show tv

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